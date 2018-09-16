В центре Брюсселя произошла стрельба, есть пострадавшие

Злоумышленники скрылись на автомобиле. Полиция разыскивает подозреваемых

Двое человек получили ранения после стрельбы в центре Брюсселя. В перестрелке принимали участие 5-6 человек, заявили в полиции.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на La Stampa.

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Один человек получил ранение в ногу, а вторую личность травмировали уламкми, заявила представительница отдела местной полиции Эксель Ільсія ван де Кеер.

Инцидент случился возле бара The Switch, на улице де ла Круа де Фер. Злоумышленники скрылись на автомобиле. Полиция разыскивает подозреваемых.