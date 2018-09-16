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В центре Брюсселя произошла стрельба, есть пострадавшие

16:06, 16 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на La Stampa.

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Один человек получил ранение в ногу, а вторую личность травмировали уламкми, заявила представительница отдела местной полиции Эксель Ільсія ван де Кеер.

Инцидент случился возле бара The Switch, на улице де ла Круа де Фер. Злоумышленники скрылись на автомобиле. Полиция разыскивает подозреваемых.

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Теги: #стрельба#Брюссель