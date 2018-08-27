Кокаин санкций не боится

В условиях ужесточения противозаконных санкций российские власти резко снизили закупку американских долларов и, очевидно, спустили остатки фонда благосостояния на кокаин - белое вяличие, новую славу России.

«Вот она, слава! - простодушно констатировал заместитель секретаря генсовета «Единой России» господин Ревенко, комментируя новость о задержании в Бельгии двух тонн кокаина с логотипом личной партии Владимира Владимировича Путина. - Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия»!.. День задался, было над чем посмеяться!».

Смех господина Ревенко кажется труднообъяснимым только на первый взгляд. Понятно, конечно, что если бы день у замсекгенсовета «задавался» всякий раз, когда очередного члена «Единой России» ловили с мешком наркоты в самом неожиданном месте планеты, то господин Ревенко просто бы не просыхал и давно умер от передозировки. Тем не менее, реакция веселого чиновника красноречиво свидетельствует не только о том, что здоровье у него крепкое, но и что засветившаяся в Генте посылка была далеко не первой (даже третьему помощнику главного дворника «ЕР», которым, по сути, господин Ревенко и является, хватает на каждый день), и потеря жалких двух тонн кокса, таким образом, на благосостоянии правящей партии особо не сказалась.

Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия»!..

Наверняка, в других фракциях российского парламента тоже хотели бы такую сувенирку, но пусть они сначала научатся любить родину так, чтобы о них «прослышали» латиноамериканские наркобароны. Когда молодой Владимир Владимирович Путин таскал за Собчаком чемоданчики кокса в рамках петербургско-колумбийской продовольственной программы, тот же Зюганов, например, еще под стол в райком ходил. Когда в Аргентине жгли найденные в российском посольстве 400 кило кокаина, оборот которого, как известно, на свой страх и риск наладили охранник Гриша, уборщица Маша и случайный прохожий Жора, главный председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, по слухам, три дня самозабвенно ползал на коленях перед кочегарами, упрашивая их в последний раз подменить кокс обратно на муку, пока какой-то злой полицейский, надышавшийся дымом русского отечества, не ударил его ногой по лицу.

Так появилась история о спортивной травме, не позволяющей премьер-министру России посещать публичные мероприятия, которая не только не оставила камня на камне от досужих слухов, что Дмитрий Анатольевич просто ушли в очередной запой и случайно разбили морду об айфон, выпавший из ослабевших рук, но и заставила колумбийских наркобаронов задуматься, на какой подвиг готов пойти высокопоставленный член правящей партии России, чтобы спасти наркотики от рук неразумных вандалов, - и это при том, что, казалось бы, какое отношение имел российский премьер к посольскому коксу.

Что же касается самого Владимира Владимировича Путина, то он еще с молочком Собчака всосал, что в любой трудной ситуации нужно вводить государственную монополию на наркотрафик, которому не страшны никакие санкции

Разумеется, в свежей истории о двух тоннах порошка еще много белых пятен на голых ягодицах Наташи, вокруг которых ползает со скрученной из лыка нюхательной трубочкой истинно русский патриот-международник, а потому бельгийские правоохранительные органы не спешат с выводами, предпочитая для начала рассматривать появление логотипа «Единой России» на пачках с дурью как своеобразную дань уважения наркобарыг к вяликой России и ее правителям, подарившим миру не менее вяликий мундияль, на который было так удобно возить набитые коксом футбольные кубки и статуэтки чудо-Дзюбы. Что же касается самого Владимира Владимировича Путина, то он еще с молочком Собчака всосал, что в любой трудной ситуации нужно вводить государственную монополию на наркотрафик, которому не страшны никакие санкции. Это, как минимум, поможет дотянуть до дня, когда Россия окончательно станет владычицей мира. Тем более что сама по себе она все равно уже давно сторчалась.

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Всех желающих помочь украинской армии в борьбе с наркологическими войсками обдолбанных республик русского мира, просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ