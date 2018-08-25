В Бельгии задержали 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"

Стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро.

В порту бельгийского города Гент полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый.

Брикеты с наркотиком были маркированы логотипом правящей российской политической партии "Единая Россия", сообщает Радио Свобода.

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Стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро. Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента, сообщает издание.

На видео, снятом журналистами бельгийской телерадиокомпании VRT, отчетливо виден логотип российской правящей партии "Единая Россиия" – медведь и развевающийся российский флаг – на каждом из брикетов как минимум в одном контейнере.

Как сообщал УНИАН, 22 августа правоохранительные органы Аргентины во вторник сожгли 400 кг кокаина, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.