Россияне "потеряли" своего премьера Медведева: не появлялся на публике 9 дней

В графике Медведева запланировано много мероприятий, но ни одно из них не состоялось.

Российские журналисты сообщили, что сотрудники правительства РФ уже девять дней не могут найти премьер-министра России Дмитрия Медведева. Якобы встречи и заседания назначаются, в отпуск премьер не уходил, но на людях не появляется. Пресс-служба объяснила это травмой.

Об этом пишет Medialeaks.

О том, что сотрудники правительства РФ ищут своего руководителя, председателя кабинета министров Дмитрия Медведева, журналисты издания «Проект» написали в телеграм-канале. Они ссылаются на три независимых источника, которые подтверждают, что на работе премьер-министра не видели уже девять дней.

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В графике Медведева запланировано много мероприятий, но ни одно из них не состоялось.

На сайте правительства РФ с 14 августа нет никаких упоминаний о появлении Медведева на публике, отмечают журналисты.

На сайте Кремля опубликована новость: 22 августа прошло совещание Совета безопасности. Но среди участников имя Дмитрия Медведева не упоминается, хотя он как председатель правительства является постоянным членом совета.

При этом аппарат правительства не сообщал об отпуске и не отменял совещаний и встреч, пишет «Проект».

После того как об отсутствии Медведева стали писать в соцсетях и различных изданиях, пресс-служба правительства выступила с объяснением. «Интерфакс» со ссылкой на ведомство сообщает, что причина пропажи российского премьера — травма.

Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру РФ проводить публичные мероприятия.

Подробностей о характере травмы и здоровье главы правительства РФ пресс-служба не сообщила.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи социальных сетей из России заметили исчезновение президента РФ Владимира Путина из информационного пространства.