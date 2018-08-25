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"Вот она, слава!": в Единой России прокомментировали логотип партии на упаковках с кокаином (фото)

17:24, 25 августа 2018
Русский міръ
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В Бельгии нашли кокаин с логотипом ЕР / скриншот VRT

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко в шутливой форме объяснил попадание логотипа партии на упаковку с кокаином, который изъяли в одном из портов Бельгии, передает РИА «Новости».

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться», — заявил он.

В порту бельгийского города Гент сотрудники полиции перехватили около двух тонн кокаина, которые были расфасованы по брикетам с логотипом партии «Единая Россия».

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Теги: #кокаин#Единая Россия