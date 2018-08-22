В Аргентине сожгли в крематории найденный в российском посольстве кокаин

Операция по разоблачению международной схемы контрабанды кокаина длилась 14 месяцев.

Правоохранительные органы Аргентины во вторник сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

Наркотики были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова, сообщает ТАСС.

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"Это важное событие в рамках операции "12 королев. Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", - отметила Буллрич.

По ее словам, благодаря совместным действиям, который включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России".

"Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они [преступники] не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно", - добавила министр безопасности.

Как сообщал УНИАН, об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства стало известно в середине февраля. Наркотик был найден в декабре 2016 года. Почти 400 кг кокаина предназначались для отправки в Россию. С территории Аргентины контрабанду курировали русскоязычный полицейский Иван Близнюк и сотрудник охраны аэропорта Александр Чикало.