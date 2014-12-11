КНДР систематически "очищает" страну от инвалидов – The Telegraph

Северная Корея считает инвалидов и психически больных людей неполезными для общества, со ссылкой на The Telegraph пишет ZN.ua.

Беженец из Северной Кореи сообщил изданию, что инвалиды и психически больные люди исчезают в КНДР. "В Северной Корее систематически проходит "очищение" населения", - сказал он.

32-летний Джи Сон-хо бежал из Северной Кореи после того, как потерял левую ногу выше колена и левую руку по запястье. Он отмечает, что инвалиды в КНДР рассматриваются как "пятно" и "унижение" правящего режима.

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В статье также отмечается, что больных, как правило, оставляют на произвол судьбы. Детьми с трудностями в развитии пренебрегают. Режим демонстрирует, что все живут хорошо.

Комиссия ООН уже заявляла о слухах, что в КНДР проводят медицинские эксперименты на лицах с ограниченными возможностями. Но она не смогла подтвердить эту информацию.

В отдельном исследовании о правах человека в Северной Кореи в 2013 году около 40% беженцев заявили, что дети с ограниченными возможностями были убиты или покинуты.

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Бывший офицер спецназа КНДР сообщил изданию, что власти в Северной Корее хотят легализировать покупку детей-инвалидов у родителей. "И они говорят, что будут о них заботиться", - сказал он.

Если это предложение не срабатывает, начинаются угрозы. "Они используют их для экспериментов химического оружия", - сказал он, добавив, что также и взрослые с ограниченными физическими возможностями подвергаются подобным экспериментам.

"Режим утверждает, что права инвалидов в Северной Корее уважают, и они отправили спортсменов на Азиатские Паралимпийские игры, но это всего лишь ширма," – говорит 32-летний беженец.

Он также отмечает, что в голодные в 1990-ые годы инвалиды не получали продовольственные пайки, потому что они были не в состоянии работать и не были полноценными членами общества: "80% инвалидов просто морили голодом до смерти".

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"Режим предполагает, что мы бесполезны", - говорит он.

Ранее Северная Корея пригрозила возмездием за резолюцию ООН, о преступлениях против человечности со стороны руководства этой страны.

В основу принятой резолюции положен отчет ООН, который детально описывает систему лагерей для политзаключенных в Северной Корее, где людей подвергают пыткам, изнасилованиям и казням. Согласно отчету, в лагерях находятся до 120 тысяч северокорейцев. Принятый ООН документ возлагает ответственность за преступления на высшее руководство страны.