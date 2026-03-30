Магнит для воров: туристов предупредили о распространенной ошибке с багажем

Нанесение некоторых личных данных на багажные бирки может представлять серьезную опасность.

Потеря или кража багажа в аэропорту – один из самых больших страхов туристов. Ведь что может быть хуже, чем прилететь в долгожданный отпуск или деловую поездку и обнаружить, что все ваши вещи исчезли.

А потому, чтобы упростить воссоединение со своим чемоданом в случае пропажи, туристы вешают на него багажные бирки с определенной информацией о его владельце. Впрочем, довольно часто путешественники выдают слишко много лишних данных.

По словам управляющего директора компании 1st Move International Майка Харви, нанесение полных имен членов семьи и домашних адресов на багажные бирки может представлять серьезную опасность.

"При заполнении багажных бирок крайне важно найти баланс между тем, чтобы вашу сумку было легко идентифицировать, и тем, чтобы ваши личные данные оставались в безопасности. Предоставление слишком большого количества информации может подвергнуть вас краже личных данных, финансовому мошенничеству, ограблению и другим рискам", – цитирует его Express.

По словам Харви, домашний адрес, попав в чужие руки, может предупредить воров о том, что ваше жилье на данный момент пустует.

Кроме того, не стоит указывать на багажных бирках номера паспортов или данные страховых полисов, поскольку они могут легко помочь мошеннику провести аферу.

Помимо этого, нежелательное внимание к вашему багажу может привлечь информация о ценных вещах внутри него.

Вместо этого, Харви рекомендует путешественника использовать простые багажные бирки, содержащие только необходимую контактную информацию, такую ​​как имя, номер телефона и адрес электронной почты.

"Укажите свое полное имя, как оно указано в паспорте, чтобы помочь сотрудникам авиакомпании найти потерянный багаж. Во-вторых, укажите номер телефона с кодом страны, чтобы с вами можно было быстро связаться, и адрес электронной почты – в идеале, отдельный адрес для связи с туристической компанией, чтобы не отправлять сообщения в основной почтовый ящик", – посоветовал он.

Другие полезные советы туристам по поводу багажа

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ирландский лоукостер Ryanair предупредил, что при выборе чемодана пассажирам стоит отказаться от трех популярных цветов, если они не хотят остаться без своего багажа. Дело в том, что в суматохе слишком большой риск перепутать чемоданы, если все они одного цвета.

Одновременно эксперты по путешествиям советуют туристам избегать слишком заметных модных чемоданов, поскольку воры могут посчитать, что внутри них наверняка есть что-то ценное.

