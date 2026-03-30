Времени осталось немного: эксперт ответил, когда в Украине замаячит дефицит дизеля

Потребление дизельного топлива в Украине выросло из-за посевной.

Уже в мае в Украине потенциально возможен дефицит дизельного топлива, сказал в комментарии УНИАН основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о 90% вероятности дефицита дизельного топлива, эксперт отметил, что в апреле проблем не должно быть, но не факт, что их не будет в мае. Он пояснил, что контракты на поставку дизельного топлива в Украину на апрель подписаны, и основные поставщики дизеля в Украину сохранили объемы поставок.

"А что касается мая, то пока туман… На данный момент ситуация неясна", – отметил Леушкин.

Он подчеркнул, что потребление дизельного топлива в Украине выросло из-за посевной.

Как сообщал Зеленский, Украина договорилась со странами Персидского залива о поставках дизельного топлива. Однако, как отметил Леушкин, речь идет не о дополнительных объемах экспорта. По его словам, выполнить это обещание можно за счет топлива, предназначенного для Европы.

"Часть дизельного топлива, которое, например, Саудовская Аравия должна по контракту экспортировать в Грецию, будет направлена в Украину. Физически обеспечить дополнительные объемы невозможно", – подытожил специалист.

13 марта первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день угрозы дефицита топлива в Украине нет. По его словам, по состоянию на середину марта в резервах было по 100 тысяч тонн бензина и дизеля.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский 28 марта предупредил о том, что в Украине на 90% возможен дефицит дизельного топлива, которое критически необходимо для сельского хозяйства и грузовых перевозок. На следующий день после этого он сообщил о договоренностях со странами Персидского залива об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год.

