От либерала к союзнику Москвы: как менялись взгляды Орбана, – Politico

Политический путь Виктора Орбана в Европе часто приводят как пример резкой трансформации. В начале своей карьеры он воспринимался как проевропейский политик и сторонник либеральных реформ. Однако со временем его риторика и политический курс заметно изменились, пишет Politico.

В последние годы Орбан всё чаще выступает с критикой ЕС, подчёркивает важность национального суверенитета Венгрии и выстраивает прагматичные отношения с Москвой. Такой поворот вызывает настороженность у партнёров по Евросоюзу, особенно на фоне затянувшейся войны России против Украины, отмечается в материале.

Нынешняя политика Будапешта, проводимая Орбаном, - это не разовое решение, а результат постепенной переориентации, в ходе которой Венгрия всё дальше отходит от общего курса ЕС по вопросам безопасности и внешней политики.

Именно изменение позиции Орбана усилило опасения внутри Евросоюза. Если раньше Венгрия воспринималась как часть единой политической линии, то теперь её всё чаще рассматривают как отдельного игрока с собственными интересами. На этом фоне растёт недоверие, в том числе в вопросах обмена чувствительной информацией. Отдельные государства ЕС начинают проводить встречи в более узком формате, чтобы ограничить доступ Венгрии к информации. Союзники опасаются, что отличающаяся внешнеполитическая линия Будапешта может повлиять на безопасность внутри блока, пишет издание.

Причиной таких изменений в политике ЕС стали опасения, что венгерские власти могут передавать сведения российской стороне. По данным европейских источников, обсуждаются случаи, когда информация из закрытых встреч ЕС могла становиться известной Москве, говорится в материале.

По данным Politico, в ЕС обсуждают даже более жёсткие меры на случай, если политика Будапешта не изменится. Кроме того, отношения Венгрии с партнёрами по ЕС осложняются и из-за позиции по Украине. Будапешт неоднократно блокировал решения, связанные с поддержкой Киева и санкциями против России. Такая политика усиливает подозрения в том, что Венгрия действует вразрез с общей линией ЕС, что в свою очередь влияет на уровень доверия внутри союза.

Ситуация с Венгрией поднимает более широкий вопрос – насколько устойчив механизм принятия решений в ЕС, если одна из стран-членов всё чаще оказывается вне доверительного круга. Пока Брюссель не идёт на открытый конфликт, но практика частичного исключения Венгрии из обсуждений уже показывает, что разногласия внутри союза углубляются, резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил город Дьер, который десятилетиями считался надежной опорой для его политической силы, однако визит закончился скандалом из-за большого количества протестующих. В своем выступлении он заявил, что протесты организованы сторонниками Украины и нацелены на вмешательство в выборы.

Кроме того, накануне выборов правительство Орбана обвинило в шпионаже в пользу Украины известного венгерского журналиста. В то же время он опроверг какие-либо правонарушения со своей стороны и сотрудничество с Киевом.

Также Орбан сравнил "давление" на Венгрию со стороны Киева и Евросоюза со временами коммунизма. Согласно его заявлениям, ранее Венгрия свергла коммунизм и боролась за свою свободу. А теперь Зеленский и Брюссель пытаются оказывать давление на венгерский народ, заявил премьер-министр.

