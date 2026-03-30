Штрафы до 51 000 грн и цифровой контроль: что изменилось для водителей в 2026 году

В Украине в 2026 году систему контроля дорожного движения окончательно сделали цифровой. УНИАН разобрался, за что в 2026 году можно лишиться прав на 10 лет или остаться без автомобиля, и какие новые "сюрпризы" готовят в Верховной Раде для любителей дрифта и громкой езды.

Самым большим нововведением года является автоматический контроль автостраховки. Полиция теперь видит отсутствие страховки в реальном времени благодаря интеграции баз МТСБУ. В случае, если записи о полисе не содержатся в системе, штраф водителю выписывается мгновенно.

Актуальные штрафы за нарушение ПДД:

превышение скорости (+20 км/ч) - 340 грн (скидка 50% при оплате за 10 дней);

превышение скорости (+50 км/ч) - 1700 грн (возможно лишение водительских прав при повторном нарушении);

непристегнутый ремень / разговор по телефону - 510 грн;

отсутствие страховки (ОСАГО) - 850 грн (проверяется автоматически по базам);

перевозка ребенка без детского кресла - 510 грн (850 грн при повторном нарушении в течение года);

вождение без прав (забыли документ) - 425 грн (полицейские проверяют права через "Дію");

вождение после лишения прав - 20 400 грн (40 800 грн при повторном нарушении);

вождение в состоянии опьянения - 17 000 грн и лишение прав на 1 год.

Более того, при повторном вождении в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 34 000 грн и лишение прав на 3 года. За третье нарушение предусмотрена конфискация транспортного средства, а также придется заплатить уже 51 000 грн, а запрет на вождение будет действовать до 10 лет.

Что обсуждают в Раде

Кроме того, в Верховной Раде продолжаются дискуссии о введении новых штрафов за умышленный дрифт в черте города (до 17 000 грн) и слишком громкий выхлоп автомобиля (до 34 000 грн за повторное нарушение).

Стоит отметить, что неуплата штрафов в течение 15 дней приводит к их удвоению и автоматической блокировке банковских счетов исполнительной службой.

В Украине готовят систему штрафных баллов для водителей

Ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко рассказал, что уже в этом году в нашей стране планируют ввести систему штрафных баллов для водителей. За определенное количество нарушений человека будут лишать водительского удостоверения.

По словам Крейденко, подобная система уже работает в США, а также в Германии, Франции и Польше. Он отметил, что она показала определенные результаты и поможет "напугать" водителей, чтобы они воздерживались от нарушений ПДД.

