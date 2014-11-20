Северная Корея угрожает новым ядерным испытанием

Такое заявление появилось после резолюции ООН с требованием расследовать нарушения прав человека в КНДР, сообщает Радио Свобода.

Комитет ООН по правам человека 18 ноября единогласно принял резолюцию, в которой призвал передать в Международный уголовный суд в Гааге дело о возможных преступлениях против человечности в Северной Корее.

Читайте такжеРоссия и КНДР хотят ввести безвизовый режимВ северокорейском МИДе заявили, что Пхеньян «полностью отвергает» решение ООН, и обвинили США в организации «силового принятия» резолюции, сообщило официальное корейское новостное агентство.

В министерстве отметили, что в связи с голосованием не откажутся от дальнейших ядерных испытаний.

Это будет уже четвертое такое испытание Пхеньяна за последние несколько лет, предыдущие вызвали осуждение международного сообщества.