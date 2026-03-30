Как подводным лодкам удается оставаться незаметными: секрет кроется в науке

Подводные лодки были настолько гениальны, что в результате появилось множество средств противодействия им.

Одним из самых гениальных достижений военно-морской науки и военного искусства, несомненно, является подводная лодка. Благодаря своей герметичной конструкции атомная подводная лодка может оставаться под водой месяцами, подкрадываясь сзади и снизу к вражеским судам, чтобы следить за их действиями или наносить прямые удары торпедами. Об этом пишет BGR.

"Это очень удобно, поскольку дозаправка атомной подводной лодки занимает много времени. Конечно, поскольку подводные лодки были настолько гениальны, появилось много средств противодействия им, таких как активный и пассивный сонар, но подводные лодки спроектированы и эксплуатируются таким образом, чтобы избежать обоих, например, с помощью корпусов, мешающих работе сонара, и техник управления, использующих свойства океанской воды к искажению волн", - объясняют в материале.

Также подводные лодки сконструированы для уменьшения общего шума, который они создают, а их пилоты обучены максимально осторожному управлению, чтобы избежать импульсов пассивного сонара.

"Способность подводной лодки исчезать как из поля зрения, так и с экрана сонара может казаться почти сверхъестественной, но за каждым аспектом впечатляющих возможностей подводной лодки по скрытности стоит простая наука", - уверяют в издании.

Форма подводной лодки мешает работе активного гидролокатора

В отличие от радара, который предназначен для обнаружения целей на суше и в воздухе, гидролокатор специально разработан для распространения звуковых волн в мутных глубинах океана.

Отмечается, что оператор гидролокатора может выпустить активный импульс, регистрируя наличие любых объектов, животных или судов, от которых он отражается. Поэтому если этот импульс попадет на подводную лодку, то ее положение сразу будет обнаружено. Именно здесь на помощь приходит форма подводной лодки.

"Чтобы импульс гидролокатора действительно зарегистрировался, он должен отразиться непосредственно от любой поверхности, на которую попадает. Если он не отражается, он не будет зарегистрирован или будет зарегистрирован лишь слабо и нечетко. Подводные лодки специально разработаны с гладкими, наклонными корпусами, поскольку такая округлая форма затрудняет или делает невозможным прямое отражение импульса сонара", - объясняют в BGR.

Кроме того, некоторые подводные лодки могут быть покрыты изолирующим материалом, таким как резина, который не только рассеивает импульсы сонара, но и поглощает их. Учитывая все эти меры, если оператор сонара получит сигнал от своего активного импульса, он будет очень слабым и нечетким, что заставит его продолжить сканирование и даст подводной лодке время для побега.

Подводные лодки используют различные приемы, чтобы избежать обнаружения пассивным гидролокатором

Несмотря на то, что активный гидролокатор запускается вручную оператором на борту судна, это не единственный тип гидролокатора, о котором должны беспокоиться пилоты подводных лодок. Также существует пассивный гидролокатор, который, вместо того чтобы излучать прямые импульсы, пассивно "слушает" окружающие шумы океана.

"Даже если подводная лодка на поверхности блокирует импульсы активного гидролокатора, пассивный гидролокатор все равно обнаружит ее, если она будет издавать какие-либо громкие, заметные звуки", - добавляют в издании.

Поэтому, чтобы помешать мониторингу с помощью пассивного сонара, в конструкции подводных лодок предусмотрено несколько хитростей, а пилоты проходят специальное обучение, чтобы научиться избегать шума. Известно, что самым большим источником шума на подводной лодке является система движения, причем шум кормовых винтов является самым заметным.

"Чтобы обеспечить тишину, винты имеют изогнутую форму, что уменьшает образование пузырьков, а двигатель внутри подводной лодки оснащен амортизацией, чтобы предотвратить его грохот", - отмечается в материале.

