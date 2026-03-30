Отслужили свое: Xiaomi прекращает поддержку своих популярных смартфонов

Мартовский патч безопасности стал последним для моделей Redmi K60 и Redmi K60E.

Компания Xiaomi обновила список устройств EOL (End of Life), добавив туда несколько смартфонов. Эти устройства больше не будут получать никакие обновления, включая патчи безопасности, пишет ITHome.

Redmi K60 и его более бюджетная версия Redmi K60E достигли конца своего жизненного цикла. Оба телефона вышли в декабре 2022 году и получили два обещанных обновления, включая переход на HyperOS. А финальным апдейтом для них стал мартовский патч безопасности 2026 года.

Владельцам этих устройств рекомендуется задуматься над покупкой более актуального смартфона. Продолжать пользоваться телефоном тоже можно, но делать это придется на собственный риск, так как патчи безопасности и исправления уязвимостей больше выпускаться не будут.

Видео дня

Отмечается, что модель Redmi K60 была настоящий хитом в 2022-2023 годах, завоевав популярность благодаря сочетанию топовых характеристик (чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 2K OLED-экран, быстрая зарядка) и агрессивно низкой цены, предлагая флагманский опыт за стоимость среднего класса.

Напомним, что 1 марта Xiaomi уже прекратила поддержку более 40 смартфонов. Большинство из них давно не получали крупных обновлений, а теперь окончательно лишились и патчей безопасности.

Ранее в этом месяце Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон с 6-ью годами обновлений. За 137 долларов пользователи получают длительную поддержку, экран 120 Гц и массивную батарею 6300 мАч.

По слухам, Xiaomi пропустит 18-ю серию и сразу выпустит Xiaomi 26. В 2025 году компания уже пропустила шестнадцатую линейку и вместо Xiaomi 16 выпустила Xiaomi 17 – чтобы названия их флагманов не отличались от новых iPhone.

