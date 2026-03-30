Март в Украине завершится дождями: мокро будет по всей стране

Во вторник, 31 марта, погода в Украине будет преимущественно пасмурной и мокрой. Дожди, местами умеренные, пройдут по всей стране. Небо скроется за облаками, только на востоке Украины ожидаются солнечные прояснения. На западе похолодает еще сильнее, до +6°...+8°. На остальной территории будет гораздо теплее, особенно на востоке и северо-востоке, где разогреет до +15°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +15°, дождь.
  • Во Львове во вторник  будет пасмурно. Ночью +5°, днем +8°, дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +8°, дождь.
  • В Ровно завтра пасмурно, ночью +5°, днем +10°, дождь.
  • В Тернополе 31 марта ночью +5°, днем +9°, пасмурно, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +10°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +8°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +10°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах во вторник  - пасмурно, ночью +5°, днем +10°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +6°...+12°, пасмурно, дождь.
  • В Житомире во вторник  ночью +7°, днем +13°, пасмурно, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+17°, пасмурно, дождь.
  • В Черкассах завтра ночью +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно,  дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +7°...+17°, дождь.
  • В Одессе 31 марта - пасмурно, дождь, температура ночью +7°, днем +13°.
  • В Херсоне во вторник  ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, дождь.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +13°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +18°, пасмурно, дождь.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Симферополе во вторник  будет пасмурно, +7°...+13°, дождь.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.

31 марта - какой праздник, приметы погоды

31 марта - памяти святого преподобного епископа Ипатия. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то и апрель будет ветреный.

