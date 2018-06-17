В Греции после подписания исторического соглашения с Македонией начались протесты и столкновения (фото, видео)

По информации протестующих, в столкновениях пострадали по меньшей мере 8 человек.

В Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией о смене названия бывшей югославской республики.

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Об этом сообщает AFP.

Так, сообщается, что около 500 демонстрантов собрались возле небольшого села Пизодери в регионе Преспес, примерно в 25 км от места проведения церемонии подписания.

Размахивая греческими флагами, протестующие пытались подойти к месту подписания на берегу озера. Но они были окружены полицией, которая блокировала все близлежащие дороги. Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.

По информации протестующих, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 8 человек.

Как сообщал УНИАН, Греция и Македония сегодня, 17 июня, подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики. Согласно договору, страна получит новое название Республика Северная Македония, что открывает для Скопье путь для вступления в НАТО и ЕС.

Справка УНИАН. Спор о названии Македонии - страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, - продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции, который тоже называется Македония.

Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, охватывающую, кроме бывшей югославской республики, также север современной Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.