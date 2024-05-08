Цены на популярный в Украине овощ продолжают 'лететь в космос': названы причины

Отмечается, что с конца прошлой недели репчатый лук подорожал в среднем на 19%.

Отпускные цены на лук продолжают расти. Причиной удорожания стал высокий спрос на овощ и недостаток продукции высокого качества.

Аналитики EastFruit отметили, что на текущей неделе торговля луком активизировалась, что позволило продавцам повысить отпускные цены. При этом указано, что цены подняли только поставщики качественного лука, предложение которого сокращается.

"Только с конца прошлой недели репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 19%. Сегодня фермеры предлагают качественный лук к продаже по 14-22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), в то время как неделю назад цена на качественную продукцию не превышала 18 грн/кг ($0,46/кг)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что рост цен на лук обусловлен высоким спросом в то время, как участники рынка жалуются на недостаточное предложение продукции высокого качества.

Несмотря на подорожание, цена на лук в Украине в среднем на 58% ниже, чем в начале мая 2023 года. При этом не исключено, что тенденция к удорожанию лука сохранится, а темпы роста цен на лук и будут лишь ускоряться по мере сокращения запасов.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на некоторые овощи в Украине продолжают снижаться, в частности, речь идет о раннем картофеле и капусте. Стремительно снижались цены на огурец и подешевели томаты. Кроме того, падают цены на редис из-за увеличения предложения.

Также не на прошлой неделе подешевели цветная капуста и кабачок. Среди зелени снижались цены на зеленый лук и укроп, но дорожал щавель.

При этом после длительного периода стагнации начали расти отпускные цены на репчатый лук урожая 2023.

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