Очень часто в ответ на благодарность за что-то люди произносят именно это словосочетание.

Наверное, не удастся найти ни одного человека, который бы в жизни не слышал благодарности в свой адрес. Слово "спасибо" произносится довольно часто - иногда даже несколько дежурно. Однако самое худшее, что вы можете ответить - это "не за что".

Почему так нельзя говорить и что нужно отвечать вместо "не за что"

Говорить "не за что" привыкли почти все - с одной стороны, это может быть обусловлено низкой оценкой своего действия - человек может не понимать, как ответить вместо "не за что", если, сделано так мало и ничтожно, что это даже не стоит благодарности. С другой, часто такое словосочетание произносится из-за недостатка времени - "бросили" и пошли дальше.

Важно понимать, что ничего в нашей жизни не происходит просто так - и слова тоже являются энергией, которую вы посылаете. Разберем предметно, как заменить фразу "не за что" и почему лучше отказаться от ее употребления.

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Психология

Современные "мозгоправы" считают, что регулярно произнося это словосочетание, вы занижаете свою самооценку и без того, скорее всего, невысокую. Вы не способны трезво оценить свои действия по отношению к человеку, поэтому подсознательно считаете, что благодарить вас действительно не за что - или вы и так должны были это сделать, или затраченные усилия не стоят даже слова "спасибо".

Более того, собеседник может подумать, что для вас это дело было нетрудным, поэтому начнет просить о помощи чаще. Если не сможете отказать, то окажетесь в своеобразном рабстве, а если сможете, то рискуете испортить отношения. На ментальном плане оппонент "считывает" вашу неуверенность в себе и неумение ценить свое время и силы, так что, смело может "сесть на голову".

Эзотерика

С точки зрения духовных учений, веры, религии и эзотерических знаний тоже есть причина, почему нельзя отвечать "не за что" в ответ на благодарность. На самом деле, слово "спасибо" - это сокращение от фразы "Спаси тебя Бог". Человек, который ее произносит, верует в Господа, желает добра собеседнику и хочет, чтобы высшие силы защитили обоих участников дела. Тот, кто использует словосочетание "не за что", как бы дает понять Богу, что ему не нужна ни помощь, ни покровительство, тем самым отрекается от всяческих благ со стороны светлых энергий.

Не удивительно, если после нескольких раз такой реакции вы будете чувствовать себя опустошенными и уставшими - выполняя те или иные действия в сторону других людей, вы отдаете энергию, а обратно, взамен, не получаете ничего.

По рекомендациям и психологов, и людей, занимающихся духовными практиками, запомните, что нужно отвечать вместо "не за что" - или "спасибо", или "благодарю".

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