Анастасия Демина также была членом правящей партии РФ.

В Москве умерла жена депутата от партии "Единая Россия" Валерия Демина Анастасия. Ранее она обвиняла мужа в избиении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, 42-летняя Демина умерла 6 мая. В начале года женщина сломала плечо и несколько месяцев страдала от боли. Как родственники рассказали полицейским, в последнее время состояние Деминой ухудшилось: боль усилилась, Анастасия принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки. 6 мая женщина будто уснула, дети укрыли ее и пошли гулять, а когда вернулись, Демина уже не встала. Точные причины смерти должна выявить судмедэкспертиза.

"В конце февраля Демина обвинила своего мужа, депутата от "Единой России" в Бабушкинском районе Валерия Демина, в избиении. Мужчина, который вернулся из СВО домой в отпуск, сердился, что жена почти не занимается работой по дому из-за сломанной руки, и набросился на нее, бил и таскал за волосы. Удары мужчины лишь усугубили травму плеча. При этом сам Демин последнее время проводил с любовницей, с которой уже познакомил детей", - говорится в материале. Видео дня

Как рассказали журналистам родные Деминой, после избиения Анастасия написала заявление в полицию, но по совету коллег из "Единой России" позже женщина забрала заявление. Сама Демина была депутатом от правящей партии в РФ Совета муниципальных депутатов округа Ростокино.

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Также УНИАН сообщал, что в России помилованный Путиным "вагнеровец" жестоко убил и ограбил служителя мечети. Зарезав человека, рецидивист снова отправился на войну, но был "перехвачен" в Донецке.

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