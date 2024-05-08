Уже завтра этот антициклон будет определять погоду в Украине.

В четверг, 9 мая, на погоду в Украине будет влиять западный антициклон по имени Thomas. Это масштабная область высокого атмосферного давления, которая повлечет сухую и солнечную погоду на значительной части Европейского континента, включая Украину. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому 9-го мая осадков у нас не ожидается, будет малооблачно, будет светить солнышко", - говорит синоптик.

Однако, по ее словам, ясная погода ночью позволит арктической воздушной массе выстудить воздух и даже подстилающую поверхность до заморозков. Только южная часть, Закарпатье и прикарпатские области избегут заморозков.

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"Ночью 10-го мая заморозки еще продержатся на востоке, севере и в центре Украины, а уже 11-го мая они прекратятся", - прогнозирует Наталья Диденко.

Завтра днем максимальная температура воздуха составит +11...+17 градусов, на северо-востоке местами будет лишь +9...+11 градусов, в южной части и в западных областях +15...+20 градусов, на Закарпатье теплее всего, до +22 градусов.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве 9 мая ожидается свежая, ясная и сухая погода. Ночью будет +2...+5 градусов, в окрестностях заморозки, а днем также будет не слишком тепло, +11...+12 градусов.

Температура в Украине повысится только в конце текущей недели. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в субботу будет +17°...+22°, а в воскресенье уже ожидается +19°...+24°.

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