С украинской стороны должна быть подготовлена инфраструктура и обеспечена техническая способность.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что уже с этого лета Украина начнет получать западные истребители F-16. Первыми начнут отправлять датские самолеты.

"С этого лета мы уже готовы предоставлять реальные возможности, сначала начнем отправлять датские, потом пойдут и голландские F-16. Конечно, нужна подготовка и с украинской стороны, должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечена техническая способность, от запчастей до боеприпасов", - отметила она LRT.lt.

На вопрос о задержке военной помощи министр сказала, что "война сложная и очень уродливая".

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"Если спросить украинского бойца, который стоит в окопах на фронте, то, конечно, возможно, это долго длится и помощи недостаточно", - признала Оллонгрен.

По ее словам, российские оккупанты сейчас действительно имеют определенное преимущество, однако Запад считает, что ситуацию можно изменить, если увеличить объемы производства. В частности, боеприпасов, беспилотников и другого вооружения, которое широко внедрено и используется Украиной.

Когда Украина получит F-16

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен сообщил, что Копенгаген отдает Украине все свои истребители F-16, они должны быть в Украине этим летом.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сказал, что в Украине ожидают прибытия многоцелевых истребителей F-16 как можно быстрее.

Он выразил убеждение, что истребители F-16 помогут Украине защищать воздушное пространство и наносить мощные удары по противнику на временно оккупированных территориях.

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