Также туристам в Испании посоветовали отказаться от кофе на вынос.

Австралийская телеведущая Катриона Раунтри, подробно исследовавшая Испанию, объяснила туристам, почему никогда не следует заказывать паэлью в понедельник. Этот и другие ценные советы она подчерпнула, общаясь с местными жителями на рынке на популярном курортном острове Майорка, пишет Daily Mail.

По словам самих испанцев, ключевым ингредиентом традиционного испанского блюда "паэлья" часто являются морепродукты, и их лучше не покупать в понедельник, поскольку рыбаки не выходят в море в воскресенье, а это означает, что продукты могут быть несвежими.

Также она узнала, что местные жители не очень любят брать кофе на вынос. Вместо этого они предпочитают найти хотя бы пять минут, чтобы сесть и насладиться бодрящим напитком за разговорами з друзьями или даже незнакомцами.

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При этом один из местных жителей посоветовал ей начинать день с прогулки по рынкам с горячим шоколадом и несколькими чуррос. Впрочем, здесь эксперт сделала оговорку: не стоит делать это каждый день, иначе вы в конечном итоге наберете лишний вес.

Кроме того, Катриона поделилась секретами долголетия испанцев.

"Продолжительность жизни испанцев составляет 84 года, они здоровы, любят средиземноморскую диету, немного солнца и хороший климат", – отметила телеведущая.

Разговаривая с местными жителями, она также узнала, почему им не нравится жилье на Airbnb.

"Все местные жители, с которыми я разговаривала, говорят, что именно это вытесняет их из квартир, поскольку центры городов постепенно занимаются туристами. Средняя заработная плата низкая, большинство местных жителей снимают жилье, но, к сожалению, арендодатели предпочитают более высокую плату на Airbnb", – пояснила эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему жители Испании никогда не заказывают пинту пива, и почему туристам тоже не следует этого делать.

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