Отмечается, что когда подозреваемого доставят в Украину, судья примет решение о применении этой меры пресечения.

ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко в виде заочного ареста.

"7 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины, который возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий", - говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, речь идет о самом мощном химическом предприятии Украины АО "Одесский припортовый завод" и одном из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

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"После задержания подозреваемого, который находится в международном розыске, и доставки его к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - объясняет ВАКС.

Дело Дмитрия Сенниченко - главные новости

В марте НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе Фонда госимущества. Дмитрию Сенниченко по делу о завладении имуществом государственных предприятий - "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

В апреле стало известно, что НАБУ объявило Сенниченко и еще ряд должностных лиц, подозреваемых в этом преступлении, в международный розыск.

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