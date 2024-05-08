Враги обстреливают Харьков с целью запугивания населения, подчеркнул воин.

Идет полномасштабная война в Украине, и российским захватчикам никогда не удастся захватить Харьков.

Об этом в эфире марафона на телеканале "1+1" сказал военный под псевдонимом "Магнит", старший офицер 2-го отдельного отряда специального назначения "ОМЕГА", который находится вблизи Волчанска. "В настоящее время противник, который находится вблизи государственной границы с нашей областью, в основном - это живая сила, которая находится в обороне для сдерживания наших сил. Но не в таком количестве, скажем, как на Запорожском или Донецком направлении", - отметил военный.

По его словам, личный состав захватчиков, который находится вблизи государственной границы с Харьковщиной, это изуродованные подразделения, выведенные оккупантами из Донецкого и Запорожского направлений. Также у него спросили, усиливает ли Россия активность диверсионно-разведывательных групп или работу дронов-разведчиков, поскольку распространяется информация, что Харьковское направление может стать одним из тех, где оккупанты организуют мощное наступление.

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"На некоторых приграничных участках фронта, я могу сказать, что противник иногда применяет свои ударные FPV-дроны. Также мы все знаем, что участились обстрелы по всей территории Харьковской области и по самому городу Харьков", - сказал военный.

Он отметил, что российские захватчики обстреливают Харьков с целью запугивания населения. Таким образом, враг усиливает давление на харьковчан. "Также присутствует большое количество дезинформации в интернете, в частности, на интернет-страницах и на различных пропагандистских "Телеграмм"-каналах. Это все для запугивания мирного населения", - подчеркнул "Магнит".

Кроме того, у него спросили, наблюдается ли накопление российских оккупационных сил в Брянской и Курской областях РФ. "С помощью наших современных средств разведки, в том числе с применением различных комплексов нашими подразделениями, мониторим районы особого внимания, вероятных путей захода диверсионно-разведывательных групп противника. При обнаружении противника, наносятся огневые поражения из минометов, а также FPV", - отметил "Магнит".

В то же время насчет того, будет ли нанесение удара по скоплению личного состава противника в Брянской и Курской областях, в настоящее время он не может дать развернутого ответа.

При этом, он прокомментировал заявления лидера Чечни Рамзана Кадырова о том, что оккупанты в мае должны захватить Харьков и Одессу. "Кадыров еще в первые дни войны заявил, что Харьков, как бы к Чечне присоединить, но я думаю, что этого никогда не произойдет", - подчеркнул старший офицер.

Важные новости - Харьков сейчас в центре внимания

Как сообщал УНИАН, ранее Рамзан Кадыров пожаловался, что России необходимо взять Одессу и Харьков в этом мае, подчеркнув, что с Украиной следует воевать жестче и активнее.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк оценил план российских оккупантов захватить Харьков и Сумы. По его словам, неизвестно, насколько серьезны эти планы, но он верит, что новая американская помощь в сочетании с европейской поможет отразить российские наступления.

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