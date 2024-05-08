Magura V5 с Р-73 может считаться первым в мире дистанционно управляемым ЗРК.

Появление морского дрона Magura V5 с ракетами "воздух-воздух" Р-73 является историческим событием сразу в нескольких значениях. Аналитики Defence Expres объяснили, что это может означать в войне против России на море.

"Начнем с того, что Magura V5 с Р-73 является первым вооруженным морским дроном в распоряжении Сил обороны Украины. Даже если здесь до конца неизвестен функционал этого беспилотного катера - или камикадзе со средством ПВО, или как раз дрон для прикрытия роя "камикадзе", все равно это новейшее и важное вооружение, которое означает рост возможностей нашей страны в противостоянии с Черноморским флотом РФ", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, уже известен случай первого реального применения многоцелевого морского дрона на море против врага. США и Турция также имеют разработки по многоцелевым вооруженным беспилотным кораблям и катерам, но на практике их еще не испытывали.

Видео дня

Кроме того, Magura V5 с Р-73 может считаться и первым в мире дистанционно управляемым ЗРК, даже если он рассчитан лишь на малую дальность. До него подобных разработок нигде в мире не было.

По мнению аналитиков, можно предполагать, что ВСУ как минимум приблизились к возможности не просто атаковать важные цели "роем" морских дронов-камикадзе, но и прикрывать их многоцелевыми беспилотными катерами. Это позволит усилить давление на российский Черноморский флот и в дальнейшем максимально очистить Черное море от угрозы со стороны страны-агрессора.

Дрон MAGURA V5 - что известно

MAGURA V5 (англ. Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-type) - украинский многоцелевой надводный беспилотный аппарат, способный выполнять различные задачи: наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и другие боевые задачи.

Украинский дрон MAGURA V5 создавали специально для охоты на военные корабли в море - он меньше по размеру, быстрее и значительно маневреннее. В ГУР заявили, что на самом деле этот дрон еще не раскрыл свои возможности в полную силу. Далее в планах - размещение на беспилотниках средств ПВО и, возможно, других систем поражения

Разведка уже показывала, как дроны Magura потопили БДК "Цезарь Куников".

Вас также могут заинтересовать новости: