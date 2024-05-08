О начале подготовительных работ объявили в "Энергоатоме".

НАЭК "Энергоатом" начинает подготовительные работы по строительству новых энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции. Об этом объявил и. о. председателя правления АО "Энергоатом" Петр Котин во время рабочей поездки на АЭС.

"Мы начинаем подготовку к строительству двух новых энергоблоков на площадке ПАЭС. Учитывая насущные потребности Украины в современной надежной генерации и длительный цикл строительства, мы должны начать этот процесс уже сегодня, осуществить инженерно-изыскательские и предпроектные работы, провести необходимые расчеты и тому подобное. Напомню, что согласно Энергетической стратегии Украины до 2050 года нам нужно иметь 24 ГВт атомных мощностей", – заявил Котин.

По его словам, на Южноукраинской АЭС, где сейчас эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока №4 и №5 по технологии АР1000 Westinghouse.

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Указывается, что подготовительные работы и все расходы на строительство за счет средств "Энергоатома". Средства государственного и местных бюджетов, а также средства или оборудование, направляемые для восстановления отечественной энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских обстрелов, "Энергоатомом" не используются.

Атомная энергетика Украины

Украина и Westinghouse договорились о строительстве девяти новых энергоблоков по технологии АР1000. В апреле 2024 года на Хмельницкой АЭС был заложен первый куб бетона инфраструктуры энергоблока № 5.

В "Энергоатоме" ранее заявляли, что на оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, который анонсировал Владимир Путин, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

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