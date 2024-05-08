В больнице скончался 23-летний парень.

В Одессе, в одной из больниц, умер еще один человек, который был тяжело ранен 29 апреля, когда российские войска запустили по городу баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Как сообщили в городском совете, медики не смогли спасти парня, потому что он получил очень серьезные травмы.

"К сожалению, количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до семи человек", - рассказали в мэрии.

Говорится, что 8 мая в больнице умер еще один раненый человек - парень, 2001 года рождения.

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"За его жизнь врачи боролись до последнего. Выражаем соболезнования семье погибшего", - отмечают в городском совете.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, по состоянию на 7 мая в больницах города и области находилось 15 человек, которые были ранены в результате российских ракетных атак по Одессе 29, 30 апреля и 1 мая.

В тяжелом состоянии 7 мая было пять человек, среди которых 4-летняя девочка, которая была ранена во время атаки на побережье Одессы 29 апреля. Еще десять взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ужасный удар по Одессе 29 апреля - что сообщалось

Напомним, вечером 29 апреля армия РФ нанесла по Одессе ракетный удар по прибрежной зоне - одному из элитных районов города. В это время там было много людей, которые отдыхали, в частности после рабочего дня.

Впоследствии стало известно, что удар нанесен, вероятно, баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Кассетные боеприпасы разлетелись на 1,5 км. В результате погибли 5 гражданских лиц (двое из них умерли в больнице), более 30 получили ранения. Впоследствии в больнице умер еще один тяжело раненый человек.

В результате атаки значительно повреждено здание Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера". Также повреждены 25 гражданских автомобилей, 20 частных жилых домов, инфраструктурные объекты и тому подобное.

Среди раненых - двое детей (16-летний парень и девочка, которой еще нет 5 лет), беременная женщина и бывший нардеп Сергей Кивалов, который является основателем и экс-ректором Одесской юридической академии, а также президентом Международного гуманитарного университета (МГУ). На территории дворца погиб проректор МГУ Борис Васильев.

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