Две ночи подряд в Украине ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

Ближайшие две ночи в Украине будут заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 9 и 10 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0...-5°", - говорится в предупреждении. Из-за этого, по данным синоптиков, объявлен I уровень опасности, желтый.

Также ночью 9 мая в Черниговской и Сумской областях ожидаются сильные заморозки 0...-3° в воздухе. Из-за этого объявлен IІ уровень опасности, оранжевый.

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Ночью 10 мая в Сумской, Харьковской и Луганской областях также будут сильные заморозки 0...-3°.

Когда заморозки покинут Украину - прогноз

Заморозки в Украине продлятся как минимум до 10 мая, а уже на выходных станет несколько теплее. По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в конце недели ночью будет +4...+10, а днем температура составит +13...+19. Зато в Украине увеличится вероятность осадков: 12 и 13 мая будут с дождями.

О том, что заморозки в Украине будут до 10 числа, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ночью 10 мая заморозки еще продержатся на востоке, севере и в центре Украины, а уже 11 мая они прекратятся.

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