На этот раз продлили до 11 августа 2024 года.

Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения до 11 августа 2024 года. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отмечает, что за законопроект, который внес президент Украины Владимир Зеленский в парламент №11234 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине", проголосовало 339 народных депутатов.

Им предусмотрено продлить с 5 часов 30 минут 14 мая 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине – до 11 августа 2024 года.

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Также парламент проголосовал еще за один президентский законопроект 11235 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Его поддержали 336 народных депутатов. Им предусмотрено также с 14 мая на 90 суток продлить срок проведения всеобщей мобилизации, то есть до 11 августа.

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