Представитель Финляндии на "Евровидении-2024" появился без трусов / Скриншот Instagram

Представитель Финляндии на "Евровидении-2024" Windows95man вышел на сцену самого масштабного песенного конкурса в очень экстравагантном образе.

Изначально он появился на сцене в большом яйце, сделанным из джинсов, а затем оно открылось и стало понятно, что артист лежит в нем без нижнего белья.

На нем были только футболка, кепка и сандали с носками. 

Певец появился из яйца / Скриншот Instagram

Однако Windows95man решил не шокировать еврофанов окончательно, поэтому прикрыл свое интимное место изогнутой ногой. При этом зрители все же смогли увидеть его обнаженные ягодицы, когда он начал бегать по сцене.

И только в конце его выступления из-под потолка появились шорты. По словам артиста, у него была специальная накладка на интимное место, поэтому он не переживал, что может засветить лишнего.

Интересно, что Windows95man прошел в финал "Евровидения-2024", а вместе с ним и еще 9 стран-участников, в том числе украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil.

Напомним, как прошел первый полуфинал конкурса "Евровидение-2024".

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