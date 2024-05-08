Артист сорвал овации на конкурсе.

Представитель Финляндии на "Евровидении-2024" Windows95man вышел на сцену самого масштабного песенного конкурса в очень экстравагантном образе.

Изначально он появился на сцене в большом яйце, сделанным из джинсов, а затем оно открылось и стало понятно, что артист лежит в нем без нижнего белья.

На нем были только футболка, кепка и сандали с носками.

Однако Windows95man решил не шокировать еврофанов окончательно, поэтому прикрыл свое интимное место изогнутой ногой. При этом зрители все же смогли увидеть его обнаженные ягодицы, когда он начал бегать по сцене.

И только в конце его выступления из-под потолка появились шорты. По словам артиста, у него была специальная накладка на интимное место, поэтому он не переживал, что может засветить лишнего.

Интересно, что Windows95man прошел в финал "Евровидения-2024", а вместе с ним и еще 9 стран-участников, в том числе украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil.

Напомним, как прошел первый полуфинал конкурса "Евровидение-2024".

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