Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия (фото)
Греция и Македония в воскресенье подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Protothema.
Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
Соглашение сегодня подписали министры иностранных дел двух стран. Церемония состоялась в греческом регионе Преспес, известном своими озерами, который граничит с Македонией и Албанией.
В церемонии приняли участие греческий премьер Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев вместе с посредником ООН Мэтью Нимецем и европейскими чиновниками.
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"Мы решились, потому что мы хотим успехов, успехов македонских. Мы выбрали путь к будущему. Поэтому мы приехали сюда сегодня. Пусть Преспес станет началом пути до нашего европейского будущего", - написал Заев в Twitter.
Следует отметить, что в Македонии еще осенью состоится референдум относительно нового названия.
Спор относительно названия Македонии продолжалась с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. За это длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.
Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот.— Влада на Република Македонија (@VladaMK) June 17, 2018
Горды сме на овој договор. Горды сме зашто се обединивме окрестности решение на эден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm