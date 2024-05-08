Внучка Софии Ротару закрутила новый роман и показала своего бойфренда-красавчика

Девушка больше не одинока.

Внучка известной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая уже много лет живет в Америке, закрутила новый роман. После расставания с IT-предпринимателем Денисом Ждановым она вновь встретила свою любовь.

На своей странице в Instagram она обнародовала фотографию со своим новым избранником, имя которого не стала раскрывать.

В кадре молодой человек позирует в костюме и солнцезащитных очках, а Соня предстала в блестящем платье с распущенными волосами.

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Стоит отметить, что такой кадр Евдокименко разместила в день рождения своего любимого.

"С днем рождения, моя любовь", - обратилась к любимому Соня.

Отметим, Соня Евдокименко с 2020 года встречалась со старшим на 13 лет Денисом Ждановым. Однако в октябре прошлого года появилась информация, что пара больше не вместе.

Напомним, ранее муж Лилии Ребрик трогательно поздравил ее с днем рождения.

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