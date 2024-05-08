Обвиненный в насилии звезда 'Уэнздей' не появится во втором сезоне сериала

Перси Хайнс Уайт больше не часть большого проекта.

Канадский актер Перси Хайнс Уайт сообщил, что его не будет во втором сезоне нашумевшего сериала "Уэнздей". Известно, что Netflix исключил его из списка актеров после секс-скандала в 2023 году.

Тогда несколько пользовательниц социальной сети Twitter обвинили его в том, что он домогался их и пытался изнасиловать. Сам актер опроверг все обвинения и сказал, что это часть кампании дезинформации о нем.

Кроме того, он прокомментировал свое отсутствие во втором сезоне сериала. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию с экс-коллегами и написал:

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"Мне было очень весело работать над этим шоу. Не могу дождаться, чтобы посмотреть второй сезон. С любовью".

Кто такой Перси Хайнс Уайт

Перси Хайнс Уайт - канадский актёр, известный по ролям в таких фильмах, как "Рождественские страшилки" (2015) и "Удалённая местность" (2016), а также по ролям в сериалах "Между", "Одарённые" и "Уэнздей".

Напомним, стартовали съемки второго сезона сериала "Уэнздей". В нем сыграют В частности, на снимке присутствуют Дженна Ортега (Венздей Адамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Адамс), Луис Гусман (Гомес Адамс), Исаак Ордонес (Пагсли Адамс), Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка) , Гантер Дуэн (Тайлер Галпи) и другие. Также рядом с ними сидит режиссер Тим Бертон.

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