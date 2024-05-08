Даже западная пресса не разделяет опасений США о том, что удары по НПЗ в России повысят мировые цены на на нефть.

Украина должна продолжать удары по российским НПЗ, потому что это вредит агрессору и не может негативно повлиять на мировой рынок нефти. Об этом пишет Foreign Affairs.

Всего с октября Украина нанесла не менее 20 ударов по российским НПЗ. К концу марта Украина уничтожила около 14 процентов российских нефтеперерабатывающих мощностей и заставила российское правительство ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина. Один из крупнейших в мире производителей нефти сейчас импортирует бензин.

Но администрация Байдена раскритиковала нападения. В феврале вице-президент Камала Харрис призвала президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от нападений на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений, что удари приведут к росту мировых цен на нефть.

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Поддерживая это мнение, министр обороны Ллойд Остин в середине апреля предупредил Комитет Сената по делам вооруженных сил, что "атаки могут иметь дополнительный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации". По словам Остина, вместо того, чтобы наносить удары по нефтяной инфраструктуре, Украине стоит сосредоточиться на преследовании тактических и оперативных целей, которые могут непосредственно повлиять на текущую борьбу.

"Критика со стороны Вашингтона неуместна: атаки на нефтеперерабатывающие заводы не будут иметь такого влияния на глобальные энергетические рынки, которого опасаются официальные лица США. Эти удары уменьшают способность России превращать свою нефть в пригодные для использования продукты; они не влияют на объем нефти, которую она может добыть или экспортировать. Фактически, имея меньшие внутренние нефтеперерабатывающие мощности, Россия будет вынуждена экспортировать больше своей сырой нефти, а не меньше, толкая мировые цены вниз, а не вверх", - пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что пока украинские удары ограничиваются российскими нефтеперерабатывающими заводами, они вряд ли приведут к росту мировых цен на нефть. Вместе с тем эти удары могут "причинить боль" внутри России, где цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, начали резко расти.

"Эти удары достигают тех же целей, которые поставили перед собой западные партнеры Украины путем санкций и ограничения цен на российскую нефть, но которые в значительной степени не были достигнуты: ухудшить финансовую и материально-техническую способность России вести войну, одновременно ограничив более широкий ущерб мировой экономике. Киев должен побеждать там, где он может, а кампания по уничтожению российских нефтеперерабатывающих мощностей приносит пользу Украине с ограниченным риском", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что Украина сосредоточила свои атаки именно на нефтеперерабатывающих заводах, а не на месторождениях нефти или инфраструктуре экспорта сырой нефти. "Разница важна", - подчеркивает Foreign Affairs.

Украинские удары по российским НПЗ: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 1 мая дроны-камикадзе атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который способен перерабатывать нефтепродукты в пределах 16-18 млн тонн в год, что делает его одним из крупнейших в РФ.

Военный эксперт Иван Ступак считает этот удар свидетельством того, что США сняли свои предостережения относительно атак на российские НПЗ, которые звучали в марте-апреле.

"После непродолжительных раздумий украинская сторона отвечала, что помощи нет от США и мы будем делать все, что может остановить РФ. Сейчас помощь проголосована, а удары продолжаются. США сняли с повестки дня требование о запрете бить по российским НПЗ. То есть сейчас Украину ничто не сдерживает в уничтожении российской нефтеперерабатывающей отрасли", - рассказал аналитик.

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