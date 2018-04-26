"Мировой беспорядок": шведский дипломат рассказал о возможных последствиях политики Трампа

"Современную эпоху определяет ярость президента США Дональда Трампа, ревизионизм главы РФ Владимира Путина и необузданные амбиции президента Китая Си Цзиньпина", - считает дипломат.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что в последние годы мир вступил в новую фазу. Политику идеализма и надежды сменила политика идентичности и страха.

По его мнению, западные страны одна за другой поддаются этой тенденции. Об этом он написал в журнале "Новое время".

Он считает, что больше всего ее проявления заметны в двух англосаксонских государствах: именно тех, благодаря которым стал возможен предыдущий период глобального прогресса.

"Политику Соединенного Королевства после июня 2016 года, когда состоялся Брексит, можно считать поистине трагичной. Британии не удается найти концепцию суверенитета, которая помогла бы сохранить ее международный авторитет и влияние после выхода из Европейского союза. Былое глобальное государственное видение сменилось локальными неурядицами. У сумбурной политики Белого дома Трампа последствия еще хуже. На протяжении десятилетий Белый дом был символом глобального лидерства. Сегодня он превратился в источник воинственной риторики. Исходя из стратегии государственной безопасности администрации Трампа, США все еще защищают мировой порядок. Правда, теперь он немного другой: непродуктивный и основанный на самозащите государств", - считает Бильдт.

Он отметил, что будущее, которое предполагает такое мировое устройство, определяется конфликтами между суверенными государствами. "США могли бы дать вразумительный ответ российской агрессии в Восточной Европе и растущим амбициям Китая на мировой арене, если бы пересмотрели свою военно-стратегическую доктрину. Первоочередной реакцией президента США должна быть защита мирового порядка от нарастающих угроз, внесение поправок в связи с новыми обстоятельствами. Для решения проблем смены климата, роста миграции и революции в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) потребуются новые международные соглашения по защите интересов суверенных стран", - подчеркнул дипломат.

Читайте такжеПолитолог объяснила, к чему привели удары Трампа по Сирии

По мнению Бильдта, вместо этого заявления администрации Трампа скорее направлены на подрыв любого понимания порядка.

"Похоже, США руководствуются видением Гоббса и хотят получить первенство в будущей борьбе за глобальное господство. Следуя этой логике, международная торговля должна регулироваться не правилами и институтами, а односторонними протекционистскими мерами и политикой “выкручивания рук”. А к таким объединениям, как ЕС, которые стремятся обеспечить порядок и стабильность с помощью интеграции, станут относиться с равнодушием. Если не с презрением. “Видение Гоббса” в Белом доме лишь на руку Китаю", - считает он.

Дипломат отметил, что чем меньше глобальных правил, тем с меньшими препятствиями столкнется Китай на пути к своему мировому влиянию.

"В таком сценарии Запад, конечно, проиграет. Причем в широком смысле: проиграет не только Европа, но и такие государства, как Индия, которые по-прежнему останутся приверженцами либеральной демократии, экономической открытости и ценностей, лежащих в основе удивительного периода после холодной войны. Даже если удастся избежать худшей версии событий, Запад столкнется с новым миром и новыми игроками с их собственными требованиями к будущему. Поэтому для западных держав станет роковой ошибкой отказ от идей и институтов, обеспечивших им процветание и стабильность в предыдущие десятилетия", - добавил он.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".