Трамп должен быть готов вести жесткий разговор с Путиным: экс-посол США о будущей встрече президентов

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер уверен, что эта встреча окажется полезной при условии, если будет хорошо подготовлена.

Стивен Пайфер, в прошлом — посол США в Украине, а теперь один из лучших специалистов по Украине и России в Вашингтоне, рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи Трампа и Путина.

Об этом говорится в его интервью журналу "Новое время".

Он поделился ожиданиями от встречи Трампа с Путиным.

"Думаю, такая встреча окажется полезной при условии, что будет хорошо подготовлена, причем хорошо подготовится и президент Трамп. Путин точно к этой встрече подготовится очень хорошо. И Трамп должен быть готов вести жесткий разговор с Путиным: и по поводу того, что делает Россия в Украине, и по Сирии, и он уж точно не может умолчать по поводу вмешательства России в американские выборы. Внешнее вмешательство в демократические выборы в США — реальная проблема, и мы должны найти путь ее решения. Но я не уверен, что президент будет готов к такому откровенному разговору с Путиным", - добавил Пайфер.

На его взгляд, поддержка Россией Асада в Сирии сегодня намного сильнее, чем два года назад.

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"К тому же россияне разместили там достаточное количество своего контингента. Видимо, это означает, что и Запад должен выделить столько же. Сегодня на Западе никто не готов сказать, а нужно ли глубоко погружаться в этот конфликт, который, по сути, является гражданской войной. Россия, вмешавшись с поддержкой Асада, создала в ней дисбаланс", - заявил он.

Также Пайфер оценил эффект новых санкций США против России.

"Я думаю, они работают. Посмотрите, что случилось с компанией РУСАЛ Олега Дерипаски. В первый день санкций она потеряла 40% своей стоимости, и я уже видел отчет о том, что 20 самых богатых российских олигархов потерялии более $ 16 млрд за прошедшее время. Кроме того, санкции затрагивают гораздо более широкий круг тех, кто пострадает от них прямым или непрямым способом. Важно понимать: цель санкций — не смена политического режима в России. Они поднимают для этой страны стоимость тех провокаций, которые она осуществляет в мире, и, мы надеемся, убеждают изменить курс. Единственная ошибка, о которой я жалею,— это то, что мы объявили их за все сразу: за то, что Россия сделала в Украине, Сирии и на президентских выборах в США. Мы не привязали их к конкретным действиями России", - говорит экс-посол.

Полный текст интервью вы можете прочитать в свежем выпуске журнала "Новое время".