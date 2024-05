Звукорежисер умер на 62 году жизни.

Известный американский звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Альбини ушел из жизни на 62 году жизни. Инженер студии звукозаписи раскрыл причину смерти легендарной фигуры в музыкальной индустрии.

Стив Альбини стал одним из самых известных саунд-продюсеров в 1990-х годах. В его творческом багаже сотрудничества со знаменитыми группами Nirvana, The Pixies и PJ Harvey.

Печальную весть о смерти звукорежиссера сообщил инженер его студии Брайан Фокс. На странице в Instagram он написал, что Альбини ушел из жизни вечером 7 мая. Причиной смерти легенды стал сердечный приступ.

Видео дня

"Прошлой ночью неожиданно умер наш капитан, Стив Альбини, в возрасте 61 года. Мы пытаемся осмыслить и пережить эту потерю", - говорится в сообщении.

Также о смерти продюсера в Twitter написал американский актер Элайджа Вуд.

"Ох, чувак, невыносимая потеря легенды. С любовью к его семье и бесчисленным коллегам. Прощай, Стив Альбини", - указал актер.

Чем известен Стив Альбини

Стив Альбини работал над рок-альбомами "In Utero" группы Nirvana, "Surfer Rosa" группы The Pixies и "Rid of Me" группы PJ Harvey. Кроме саунд-работы с творчеством известных исполнителей, Стив и сам выступал на сцене. Он был солистом групп Big Black и Shellac.

В общем звукорежиссер работал над созданием тысячи музыкальных треков и сделал немалый вклад в американскую музыкальную индустрию. При этом Альбини не называл себя продюсером и отказывался брать гонорары за альбомы, над которыми работал.

Напомним, ранее ушел из жизни звезда "Титаника", британский актер Бернард Хилл.

Вас также могут заинтересовать новости: