Украинская компания взялась за разработку аналога Patriot, но есть проблемы - Defense Express

Украинская компания BlueBird Tech, известная разработкой FPV-дронов, систем радиоэлектронной борьбы и так называемого "Бебрадрона", объявила о запуске нового направления – ракетостроения. Речь идет о создании собственного зенитно-ракетного комплекса, способного перехватывать не только беспилотники и крылатые ракеты, но и баллистические цели, пишет Defense Express.

Новый проект соответствует стратегии президента Владимира Зеленского по развитию отечественных систем противовоздушной обороны. Особый акцент – на способности перехватывать баллистические ракеты, что позволит уменьшить зависимость Украины от иностранных поставок, в частности американских комплексов Patriot и дефицитных ракет к ним.

Разработка на старте – и без опыта

Сейчас компания только начинает работу над комплексом и активно ищет инженеров и профильных специалистов. В то же время BlueBird Tech не имеет предыдущего опыта в ракетостроении, что может существенно осложнить процесс. Эксперты отмечают, что создание современного ЗРК – это длительный и дорогостоящий путь, требующий значительных технологических ресурсов.

Видео дня

Технологические барьеры

Чтобы перехватывать баллистические ракеты, система должна соответствовать ряду сложных требований:

мощная радиолокационная станция для раннего обнаружения и сопровождения целей;

ракета-перехватчик с точной головкой самонаведения;

способность к маневрированию с большими перегрузками;

принцип "hit-to-kill" – прямое поражение цели на скоростях в несколько километров в секунду;

разработка собственного твердотопливного двигателя.

Кроме того, для реализации проекта компании, вероятно, придется сотрудничать с другими украинскими и международными производителями, ведь создать все компоненты самостоятельно практически невозможно.

Несмотря на амбициозность инициативы, эксперты издания относятся к ней сдержанно. Переход от производства дронов к высокотехнологичным ракетным системам – чрезвычайно сложный шаг. Поэтому быстрых результатов ожидать не стоит.

Проблемы украинской ПВО – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, запасы этих ракет ограничены.

Речь идет прежде всего о запасах ракет PAC-3, которые эффективно противодействуют вражеской баллистике. Могут применяться и ракеты PAC-2, но сейчас их чаще используют именно как зенитные ракеты.

