В Пентагоне ответили, как будут реагировать на намерения стран Европы развивать ядерные возможности

Представитель Минобороны США напомнил об обязательствах стран по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Если бы Польша, Германия и скандинавские страны захотели развивать собственные ядерные возможности, в Соединенных Штатах Америки пытались бы отговорить их от этой идеи.

Такое заявление сделал заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время встречи в аналитическом центре Council on Foreign Relations. Там спросили его мнение о переговорах европейских стран о приобретении ядерного оружия или расширении французского или британского ядерного зонтика на другие страны континента, пишет Wyborcza.pl.

"Я не слышал достоверной информации о том, что европейские правительства действительно думают о независимом приобретении (ядерного оружия) и нарушении своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. С точки зрения министерства обороны, вполне уместно и разумно, чтобы европейский вклад в ядерное сдерживание НАТО был больше. Независимое ядерное сдерживание Великобритании или Франции способствует сдерживанию и обороне НАТО. Так что это хорошо", – сказал Колби.

В то же время США против развития ядерных возможностей той же Польши, пишет издание.

"Как я понимаю, сейчас идут переговоры о том, как именно это вписывается в планы НАТО. (...) Я знаю, что Великобритания приняла решение о большем участии в ядерном сдерживании НАТО. Я думаю, что существует и другой потенциал. Я думаю, что в этом смысле все это является позитивным. Кстати, европейцы обычно говорят нам: "Эй, мы разговариваем с французами, но не хотим, чтобы вы это неправильно восприняли"", – продолжил представитель Пентагона.

По словам Колби, "французское ядерное сдерживание разработано для Франции".

"Одно дело – изменение декларативной политики, а другое – наличие надежного сдерживания, которое можно распространить на страны, удаленные на сотни километров. Я не выливаю на это ведро холодной воды, а только говорю, что меня не очень беспокоит вся эта динамика, потому что я считаю, что в духе НАТО 3.0 мы можем адаптировать Альянс", – резюмировал заместитель министра обороны США.

Ядерное оружие Европы – вы могли это пропустить

Норвегия заговорила о присоединении к "ядерному зонтику" Европы. В Осло готовы начать переговоры с Францией по этому вопросу. В то же время страна подчеркивает, что не будет иметь ядерного оружия на норвежской земле в мирное время.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон распорядился засекретить данные о ядерном арсенале страны и увеличить количество ядерных боеголовок. Стоит отметить, что Франция является единственной ядерной державой в Европейском союзе после выхода Великобритании из блока.

