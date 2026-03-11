Из-за войны в Иране критически важное сырье становится дефицитом: под ударом целые отрасли, - FT

Перебои в движении транспорта по Персидскому заливу блокируют поставки серы, необходимой для целых отраслей мировой промышленности.

Судоходство практически остановилось из-за блокировки Ормузского пролива, что перекрыло поставки побочного продукта переработки нефти и газа – серы. Сера, хотя и является нишевым товаром, но жизненно важна в таких секторах, как удобрения и химикаты, компьютерные чипы и металлообработка.

Газета Financial Times сообщает, что перебои с поставками распространяются на все отрасли промышленности. Это представляет наибольшую угрозу со времен пандемии Covid-19. В основном пострадали предприятия Китая и Индии.

Кризис серы

Цена на серу в Китае – крупнейшем потребителе в мире – с начала войны выросла на 15%, достигнув на этой неделе рекордных 672 долларов за тонну. 45% мирового экспорта серы приходится на страны Персидского залива.

Видео дня

Хотя некоторые нефтеперерабатывающие заводы за пределами Ближнего Востока имеют серу на продажу, проблема сейчас заключается в поиске судов для ее транспортировки. Игроки рынка описывают ситуацию как "ужасную". Еще одним ограничивающим фактором является то, что только некоторые компании могут транспортировать и хранить опасную кислоту.

Перебои с поставками серы также повлияют на производство меди в Африке – крупном импортере серы.

Микрочипы

Как высокоэнергоемкая отрасль, производители чипов уже столкнулись с проблемами из-за роста цен на нефть и газ. Но крупнейшие мировые производители, включая тайваньскую TSMC и южнокорейские Samsung и SK Hynix, также зависят от ряда химических веществ, транспортируемых через пролив.

Полупроводниковые компании используют серную кислоту для очистки пластин и полагаются на гелий, который также активно производится в Персидском заливе, для их охлаждения во время производства. На полупроводниковую промышленность приходится около пятой части мирового спроса на гелий. Около трети мировых поставок гелия поступает из Катара.

Удобрения

Производители удобрений - крупнейшие потребители серы, на которую приходится около 60% спроса. Затянувшийся кризис поставок усиливает опасения по поводу глобального дефицита продовольствия и стремительного роста цен.

Кризис наступает с приближением пикового сезона удобрений, когда фермеры в северном полушарии готовятся к посадке культур. Один из крупнейших банков Канады Scotiabank предупреждает, что "краткосрочная продовольственная безопасность может быть под угрозой".

Металлы

Серная кислота используется в "выщелачивании" – способе отделения и очистки таких металлов, как медь, никель и уран. Индонезия – крупнейший производитель никеля – в значительной степени зависит от серы, импортируемой с Ближнего Востока.

Брокеры и аналитики говорят, что заводы по обогащению меди, вероятно, будут иметь запасы, которых им хватит на несколько недель, но не дольше.

Война в Иране – последние новости

Чтобы снизить давление на цены на топливо, президент США Дональд Трамп хочет отменить часть санкций на российскую нефть. Американский президент отметил, что существует вероятность того, что санкции не придется вводить снова.

Такое заявление Трампа вызвало решительное сопротивление в Евросоюзе, где напомнили Вашингтону, что Россия все еще является агрессором в захватнической войне против Украины. ЕС призывает сохранять ограничения цен на российскую нефть.

В то же время рост цен на нефть влечет за собой и стоимость бензина, дизеля, автогаза. Кроме того, увеличиваются цены и на СПГ, ведь Катар остановил свой завод.

Вас также могут заинтересовать новости: