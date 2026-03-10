Украина предлагала защиту от 'Шахедов' 7 месяцев назад, но США обратились только сейчас, - Axios

Почти семь месяцев назад украинские официальные лица пытались продать США свои проверенные в боях технологии для сбивания ударных дронов иранского производства. Они даже подготовили презентацию в PowerPoint, показывающую, как эти технологии могли бы защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке.

Администрация Трампа тогда отклонила предложение украинцев, но на прошлой неделе была вынуждена изменить курс из-за большего, чем ожидалось, количества ударов беспилотников со стороны Ирана, пишет Axios.

"Отказ от предложения Украины расценивается как один из крупнейших тактических просчетов администрации с момента начала бомбардировок Ирана 28 февраля, сообщили СМИ два официальных лица США", - говорится в материале.

