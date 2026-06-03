Россия усилила удары по Украине, чтобы скрыть свои неудачи на фронте, - Reuters

Российские войска по-прежнему медленно продвигаются в Донецкой области.

Россия наносит массированные удары по Украине в попытке поддержать свое наступление, которое за последний месяц практически остановилось. К такому выводу пришли многие аналитики, пишет Reuters.

Отмечается, что российские войска по-прежнему медленно продвигаются в Донецкой области, но их крайне медленный темп в сочетании с отпором со стороны украинских военных в других местах на линии фронта угрожает ослабить позиции Кремля в любых будущих мирных переговорах.

В агентстве напомнили, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно говорил о том, что война не закончится, пока РФ не установит контроль над всем Донбассом. Однако украинские войска по-прежнему удерживают около пятой части территории Донецкой области.

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"В более широком контексте, если россияне не смогут найти способы значительно ускорить наступление, цель захватить Донбасс в этом году быстро ускользнет из их рук", - рассказал журналистам Джон Хелин, аналитик и соучредитель Black Bird Group, финской группы по анализу конфликтов.

В Black Bird Group отметили, что в мае российские войска захватили всего 82 кв. км украинской территории по сравнению с 94 кв. км в апреле и 25 кв. км в марте. По данным организации, в прошлом году за аналогичный период россияне захватили 538, 226 и 185 кв. км территории Украины соответственно.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что последняя серия массированных ударов по Украине направлена на то, чтобы отвлечь внимание от неудач Москвы на поле боя и последствий украинских ударов по территории России.

"Путин применяет массированные удары по Киеву, пытаясь сломить волю Украины к сопротивлению, а также скрыть свою слабость", - говорится в отчете ISW после атаки РФ на Киев и Днепр.

Россия продолжает терять инициативу

Многие аналитики уверены в том, что замедление темпов продвижения россиян на фронте означает, что Москва теряет рычаги влияния. В украинском аналитическом проекте DeepState отметили, что в мае российские войска достигли наименьших месячных успехов с октября 2023 года – 14 кв. км – несмотря на 37,5-процентный всплеск атак российских сил.

В DeepState добавили, что украинские войска, вероятно, впервые с 2023 года отбили больше территории, чем захватила Россия. В мае Украина добилась небольших новых успехов в районе села Новоселовка, усилив ранее достигнутые успехи в том же районе после успешной зимней контрнаступательной операции.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий в комментарии журналистам рассказал, что у Украины есть шестимесячный период, чтобы заставить Россию отступить и укрепить свои позиции для мирных переговоров.

Матье Булег из американского Центра анализа европейской политики в разговоре с журналистам подчеркнул, что военная машина Москвы также сталкивается с сокращением производственных мощностей из-за западных санкций, а также с истощением запасов практически всего вооружения.

"Я думаю, что это действительно постепенно меняет расчет Кремля в отношении соотношения затрат и выгод", - сказал он.

Как Украина может вытеснить россиян с юга

Ранее заместитель министра обороны в 2022-2023 годах, генерал-майор в запасе Владимир Гаврилов заявил, что сейчас необходимо найти способ, чтобы на юге постепенно "вытеснять" остатки российской пехоты к Азовскому морю. По его словам, никаких традиционных контрнаступательных операций уже не будет.

Гаврилов отметил, что сейчас "серая зона" уже распространяется на расстояние до 100 км. Он подчеркнул, что как только будет прекращено движение любого транспорта в 100-километровой зоне вплоть до Азова, то затем такая же "серая зона" должна быть создана и для российского личного состава, поэтому возникнет огромное пространство, в котором никто не сможет ничего активно делать. По его словам, следующий шаг - это истощение ресурсов врага и невозможность их замены.

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