По данным журналистов, был задействован ЗРК, разработанный еще в 1960-х годах.

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, который сегодня удалось сбить Силам обороны Украины, поразили из зенитного ракетного комплекса С-200.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. "Силы обороны Украины сбили стратегический российский бомбардировщик Ту-22М3 из зенитного ракетного комплекса С-200, разработанного еще в СССР", - говорится в сообщении.

В то же время источник УНИАН в спецслужбах также подтвердил, что Ту-22М3 был сбит из советского ЗРК С-200.

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Что известно о сбитии российского бомбардировщика:

Сегодня утром Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские воины впервые уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который оккупанты используют для обстрелов Украины.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что это первый случай, когда самолет стратегической авиации РФ уничтожили во время выполнения боевого задания.

Вследствие успешного поражения другой российский самолет, который двигался за ним, был вынужден развернуться и не осуществлять пуски.

В России же заявили, что произошла "катастрофа", когда самолет возвращался на аэродром "после выполнения боевой задачи". Причиной аварии они называют техническую неисправность.

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