Бомбардировщик Ту-160М - глубоко модернизированная версия советского Ту-160.

Воздушно-космические силы РФ получили два стратегических ракетоносца Ту-160М. Об этом со ссылкой на кремлевского министра обороны Андрея Белоусова сообщает пропагандистский ТАСС.

"Воздушно-космические силы пополнились двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160М", - заявил Белоусов на итоговой коллегии российского военного ведомства.

Российские СМИ не предоставили никаких фото- и видеоматериалов, которые бы подтверждали тезис о передаче самолетов. Также неизвестно, когда именно российские военные получили стратегические бомбардировщики.

Что касается самого самолета, то его трудно назвать "новым" в полном смысле этого слова. На практике Ту-160М является лишь модернизацией советского Ту-160, который совершил первый полет в 1981 году.

Проект модернизации Ту-160 предусматривал, в частности, установку нового радиоэлектронного оборудования и возможность использования нового вооружения.

При этом модернизированный самолет не лишился недостатков базовой модификации. Среди них - высокая радиолокационная заметность (современные бомбардировщики делают малозаметными). Другим недостатком является очень высокая цена эксплуатации.

По мнению некоторых специалистов, Ту-160М нецелесообразно использовать ни как компонент ядерной триады, ни как боевой самолет для "обычных" конфликтов. В то же время альтернатив у россиян нет, ведь бомбардировщик нового поколения задерживается.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации

Речь идет о так называемом Перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА), который должен стать аналогом малозаметного американского Northrop B-2 Spirit. По словам экспертов, сегодня этот проект все больше напоминает мечту, отдаляющуюся с каждым годом.

Многие западные военные и представители оборонной промышленности сомневаются в том, что новый российский бомбардировщик вообще когда-нибудь полетит. Среди причин потенциального провала программы называют санкции на продажу России электронных компонентов.

