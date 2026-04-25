США копируют украинскую стратегию войны: 'традиционная' эвакуация больше не работает, - СМИ

Пентагон объявил о срочном приеме заявок на закупку наземных роботов.

Армия США планирует активную интеграцию наземных роботизированных комплексов (НРК) для выполнения логистических миссий и эвакуации раненых, опираясь на опыт Украины. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на систему онлайн-закупок платформы SAM.

Как отмечается в материале, Пентагон уже объявил о начале реализации коммерческих проектов, установив сжатые сроки подачи заявок – до 28 апреля.

Согласно информации из источника, причиной такой спешки стало изменение характера войны, где привычные методы снабжения больше не работают.

Видео дня

В армии США прямо указывают на то, что перемещения на линии фронта стали крайне опасными из-за насыщенности дронами. По мнению военных экспертов, это "ставит под сомнение способность командиров пополнять запасы подразделений и эвакуировать раненых" традиционными средствами.

По имеющимся данным, новые роботы должны выполнять две ключевые задачи:

Доставка грузов для пехотного стрелкового взвода и штаба роты.

Эвакуация раненых (не менее двух человек одновременно) к точкам сбора.

Среди технических требований к НРК – высокая проходимость, возможность быстрой перенастройки и опция действовать полностью автономно. При этом, как говорится в материале, американцы стремятся сделать эти комплексы массовыми, хотя ранее на Западе часто допускали ошибки, создавая слишком дорогие "единичные" экземпляры.

Стоит отметить, что, несмотря на собственные разработки, США вынуждены ориентироваться на украинский опыт. Как отмечает Defense Express, только за март 2026 года ВСУ выполнили более 9000 миссий с помощью роботов.

"Именно украинский опыт демонстрирует важные концептуальные моменты применения НРК на поле боя и доказывает их критическую необходимость", – подчеркивает СМИ.

Апгрейд

Ранее УНИАН писал, что компания DevDroid модернизировала украинских боевых роботов. Теперь они работают по принципу смартфона: любую ошибку в коде исправляют "по воздуху" за считанные минуты, даже когда техника находится в разгаре боя.

"Мы можем обновлять его дистанционно, добавлять новые функции и исправлять ошибки", – рассказал Олег Федоришин, директор по исследованиям и разработкам компании.

