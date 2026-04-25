Украинские боевые роботы получили уникальную фишку, которая поразила НАТО, – СМИ

Отечественный разработчик раскрыл секрет, как обойти врага с помощью обычного чата.

Использование роботов на украинском фронте стремительнорастет, заменяя людей в самых опасных точках – от логистики до прямых боевых столкновений, сообщает Business Insider.

Как отметил Олег Федоришин, директор по исследованиям и разработкам компании DevDroid, главное преимущество наших систем – скорость обновления.

По его словам, украинские разработки модернизируются так же просто, "как мобильные телефоны или операционные системы". Это позволяет исправлять ошибки в программировании за считанные минуты прямо во время боя.

"Мы можем обновлять его удаленно, добавлять новые функции и исправлять ошибки", – подчеркнул он в комментарии изданию.

Как говорится в материале, компания поддерживает круглосуточный чат с каждым подразделением. Даже в 03:30 ночи военные могут получить техническую помощь, что является критически важным в условиях современной войны.

Помимо софта, разработчики постоянно совершенствуют "железо". По имеющимся данным, каждые шесть месяцев проводится капитальная модификация систем. В частности, это позволило увеличить расстояние, которое преодолевает робот, более чем вдвое. Для максимальной скорости ремонта команды DevDroid базируются вблизи линии фронта, обеспечивая сервис, который Федоришин сравнил с "гарантией, как при покупке нового автомобиля".

Он также поделился, что идеи для новых версий часто подсказывают сами бойцы.

Западные партнеры уже признают, что им нужно учиться у ВСУ. По мнению адмирала Пьера Вандье, Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации, Альянсу крайне необходима украинская "ДНК адаптации".

Ранее УНИАН писал, что разработчик ракеты Ruta показал новые кадры испытаний. На них было замечено, что оружие стало модернизированным, добавились складные крылья. Аналитики Defence Express отметили, что кроме крыльев и рулевых поверхностей, Ruta Block 2 получила и другие важные обновления, которые "делают ее даже не новой версией, а вообще новой крылатой ракетой". Боевую часть увеличили до более 250 кг – это почти равно полной взлетной массе предыдущей версии Ruta Block 1, которая весила всего 300 кг.

