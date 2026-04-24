США резко наращивают закупки дешёвых гиперзвуковых ракет: эксперты раскрыли подробности

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки сделали очень серьезную ставку на новую гиперзвуковую ракету Blackbeard от Castelion и планируют крупные заказы.

Как отмечает портал Defense Express, в бюджетной документации на 2027 финансовый год закреплено поэтапное финансирование закупок этой ракеты до 2031 года, в общей сложности – 3 тысячи 510 единиц.

Отмечается, что анализ бюджетных планов ВМС, проведенный Naval News, показывает, что на 2027 год планируется закупка первой небольшой партии из 353 ракет Blackbeard за 156 миллионов долларов. В 2028 году планируется заказать 691 ракету, в 2029-м – 976, в 2030-м – 1 тыс. 115, а в 2031-м – 1 тыс. 375 единиц.

Интеграция в истребители

В Defense Express подчеркнули, что Blackbeard в ВМС США планируют интегрировать в истребители. При этом разработка такой версии обойдется США всего в 50 млн долларов.

"Это означает, что именно эта ракета станет основным гиперзвуковым вооружением палубных истребителей, как минимум F/A-18E/F, а также, скорее всего, F-35C", – говорится в сообщении.

Кроме того, эта ракета должна запускаться с пусковых установок HIMARS, а также будущей беспилотной пусковой установки Common Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML). В такой версии Blackbeard заинтересовалась армия США.

Параметры Blackbeard

Отмечается, что официально Castelion не публикует параметры Blackbeard: ни в наземной версии, которая, очевидно, имеет двухступенчатую конструкцию, ни в авиационном варианте, который может быть и одноступенчатым.

"Обычно для описания ее возможностей используются сравнения, например, то, что Blackbeard обеспечит 80% возможностей Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4, которая должна иметь дальность 1000 км, или то, что она имеет категорию дальности, как и противокорабельная крылатая ракета AGM-158C LRASM (указана как более 370 км, но по оценкам – до 900 км)", – отмечает портал.

Вес боевой части Blackbeard также не объявлялся официально, но издание пишет, что он составляет всего 95 фунтов, то есть 43 килограмма. Такой вес боевой части – это вдвое меньше, чем у GMLRS для HIMARS.

Гонка на рынке вооружений

Как сообщал УНИАН, ранее аналитик и авиаэксперт Константин Криволап отметил, что номером один в поставках вооружений ранее были США, а вторым шла Россия, затем – Китай, Европа: Франция, Германия и другие. Сейчас японцы очень хотят выйти на этот рынок вооружений.

По словам Криволапа, когда американцы слышат, что украинцы "со своими машинками, ПВО, маленькими системами могут помешать им на рынке вооружений", то они "сопротивляются".

