'Дроновая дипломатия' приносит Украине ценных союзников, но есть и проблемы, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский смог превратить опыт своей страны в области применения беспилотников в серию успешных дипломатических соглашений во время визитов на Ближний Восток и в Европу. Так Украина использует военные достижения для укрепления своего дипломатического влияния.

В Reuters напомнили, только в апреле Украина подписала соглашения в сфере обороны и использования беспилотников с Германией, Норвегией и Нидерландами, а в конце марта заключила долгосрочные партнерские соглашения в области безопасности с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

Также в последние недели Зеленский также договорился о сотрудничестве в сфере безопасности с Турцией и Сирией, а в минувшие выходные подписал соглашения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в области обороны и энергетики. Журналисты отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский стремится укрепить альянсы Украины как с западными союзниками, так и со странами "глобального юга".

Видео дня

По мнению аналитиков, война в Иране подтвердила, насколько важную роль играют дроны в современной войне, и дала Зеленскому козырь для дипломатических переговоров в то время, когда поддержка Украины со стороны США выглядит ненадежной.

"Зеленский действительно очень старается показать, что Украина – это актив, а не пассив, и что у нее есть ответ на меняющийся характер войны. Теперь Украине нужно организоваться, чтобы действительно выполнить свои обещания", - сказала Орися Луцевич, руководитель Украинского форума в лондонском аналитическом центре Chatham House.

Экспортный контроль создает проблемы

В агентстве отметили, что у украинских производителей дронов есть значительные незадействованные мощности, но правительство одобрило лишь несколько лицензий на экспорт оборонной продукции. Ранее Украина начала производство дронов за рубежом, в том числе в Германии и Великобритании, но эта продукция предназначена для собственных военных нужд.

"В Украине узким местом является экспортный контроль: по сути, это запрет на экспорт. Ей нужно найти баланс между своими военными потребностями и экспортом", - подчеркнула Луцевич.

В агентстве добавили, что другой проблемой является то, что ее успех в основном заключается в разработке эффективных систем, а не в передовых технологиях. В качестве "витрины" для этих технологий Украина направила около 200 экспертов в Персидский залив, чтобы помочь в защите от иранских дронов типа Shahed.

Бывший постпред США при НАТО и экс-специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в разговоре с журналистами выразил уверенность, что Киев справедливо проявляет осторожность в отношении слишком широкого распространения своего оружия.

"Большая часть того, что сделали украинцы, – это разработка процессов и формирование менталитета. Любая компания постаралась бы защитить свою интеллектуальную собственность как можно дольше. Именно это делает ее ценной. Так что, конечно, они так и поступают", - объяснил Волкер.

Зависимость от операторов

Старший научный сотрудник Норвежского военного университета Фабиан Хоффман рассказал журналистам, что недорогие системы ПВО Украины полагаются на подготовку и навыки операторов перехватчиков-дронов. Он подчеркнул, что это было эффективно против дронов с пропеллерами, таких как российский "Геран-2", но постепенное внедрение реактивных моделей, способных летать со скоростью 400 км/ч, усложняет задачу.

"Украина движется в направлении перехода на автономные перехватчики, но пока что операторы выполняют большую часть тяжелой работы", - сказал Хоффман.

Эксперты в разговоре с журналистами заявили, что экспорт военной продукции принесет Украине экономические выгоды. По данным ассоциации производителей UCDI, в оборонной промышленности Украины уже работает около 400 000 человек. Более капитализированный оборонный сектор также мог бы снизить зависимость от западной финансовой и военной поддержки.

Украине предстоит выполнить свои обещания

В агентстве добавили, что Зеленский надеется на то, что "дипломатия дронов" поможет заключить соглашения об энергоснабжении с государствами Ближнего Востока и открыть рынки сбыта для украинской сельскохозяйственной продукции. Он также стремится укрепить противоракетную оборону Украины.

Заключенный в этом месяце оборонный договор Украины с Германией на сумму 4 миллиарда долларов включает поставки систем Patriot и обязательства по сотрудничеству в создании европейской системы противоракетной обороны. Зеленский говорил о том, что Украине необходимо создать собственную систему противоракетной обороны в течение года.

По словам Хоффманна, создание перехватчика, способного сбивать современные маневрирующие баллистические ракеты, сопряжено с огромными трудностями. Он подчеркнул, что зенитная управляемая ракета PAC-3 комплекса Patriot, эффективность которой составляет около 60%, является результатом десятилетий работы.

По мнению аналитиков, в основе стремления Украины укрепить свое дипломатическое влияние лежит озабоченность надежностью США как партнера.

"Зеленский понимает, что Америка перестала быть союзником. Украинцы также понимают, что им нужно соблюдать тонкий баланс, удерживая Америку на своей стороне как можно дольше", - резюмировала Луцевич.

Украина заключила соглашения о поставках дронов на Ближний Восток - что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключила 10-летние соглашения о поставках дронов уже с тремя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. По его словам, на продукцию Украины уже поступили запросы от 11 стран – не только Ближнего Востока, но и Кавказа.

Зеленский отметил, что всего планируется заключить не менее 10 различных договоров об экспорте определенных образцов украинского оружия. По словам президента, морские дроны Magura V.5 и Sea Baby также входят в "дроновое соглашение".

