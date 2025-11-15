Франция также работает над созданием новой крылатой ракеты воздушного базирования ASN4G.

Во Франции впервые показали последнюю версию крылатой ракеты средней дальности Air-Sol Moyenne Portee с ядерной боеголовкой, работающей на прямоточной реактивной тяге. Вариант ASMPA-Renove (ASMPA-R) стоит на вооружении французских ВМС.

Новую ракету показали на истребителе Rafale M Военно-морских ядерных авиационных сил Франции (FANU). Самолет провел испытательный запуск ASMPA-R без боевой части в рамках операции "Диомед", рассказывает The War Zone. Министр вооруженных сил страны Катрин Вотрен заявила, что испытание включало "полет, имитирующий ядерный налет".

Отдельно в Министерстве вооруженных сил Франции сказали, что ASMPA-R официально вошла в арсенал FANU 10 ноября. Эти ракеты используются с 2023 года Силами стратегических воздушных сил (FAS). Пусковой платформой для них служат истребители Rafale.

Отмечается, что часть Rafale M уже выполняла ядерные миссии со старыми ракетами ASMP-Ameliore (ASMP-A).

Что известно о ракете ASMPA-R

Внешне "обновленная" ASMPA-R очень похожа на версию ASMP-A. По центру корпуса обе ракеты имеют пару воздухозаборников, являющихся частью прямоточной реактивной силовой установки.

В то же время конфигурация хвостового стабилизатора у моделей отличается. Так, модель A имеет меньшие плавники сзади и большие спереди. Причина этих различий непонятна, пишет издание.

"По сообщениям, ASMPA-R имеет большую дальность, чем ASMP-A - 372 мили (600 километров) против 310 миль (500 километров) – но обе ракеты, как говорят, достигают максимальной скорости 3 Маха", – говорится в материале.

Также есть сообщения о том, что ASMPA-R оснащен новой ядерной боеголовкой, хотя в некоторых источниках указано, что это та же конструкция TNA, что и в ракетах ASMP-A. Не исключено, что в моделях R боеголовки могли модернизировать.

ASMPA-R – обновление ракет ASMP-A?

Вариант ASMPA-R часто описывают как пакет обновления для продления срока эксплуатации ракет ASMP-A. Впервые их начали применять в 2009 году – они пришли на замену оригинальным ASMP, которые начали поступать на вооружение в 1986 году.

Базовая версия ракеты имела максимальную дальность в 300 километров и более старую боеголовку TN 81 с теми же заявленными настройками мощности, что и более новая TNA.

Работать над ASMPA-R начали в середине 2010-х годов, и эта работа является частью более масштабных усилий по модернизации арсенала ядерного сдерживания Франции.

"Эти усилия также включают новую баллистическую ракету M51.3 с ядерной боеголовкой, запускаемой с подводной лодки, которая официально вступила в действие в прошлом месяце. Ракеты серии M51 вооружают атомные подводные лодки класса "Триумфант" ВМС Франции, образуя морскую составляющую ядерного дуэта страны", – добавляют авторы.

Франция работает над новой ядерной ракетой

Издание пишет, что Франция также работает над созданием новой крылатой ракеты воздушного базирования ASN4G – ядерной ракетой класса "воздух-земля" 4-го поколения. Ожидается, что она будет оснащена реактивным двигателем, будет иметь большую дальность и сможет достигать гиперзвуковых скоростей.

Новое заявление Министерства вооруженных сил Франции подтверждает, что целью остается введение ASN4G в эксплуатацию в 2035 году.

"В течение последних нескольких лет в НАТО в целом наблюдается определенная новая открытость по ядерному оружию и сдерживанию, что связано с опасениями относительно распространения конфликта в Украине и общей агрессии России. Несмотря на это, Франция продолжает активно модернизировать свое ядерное оружие: самолеты Rafale M ВМС Франции теперь, как и самолеты ВВС Франции, используются как пусковые платформы для крылатых ракет ASMPA-R", – констатирует TWZ.

