В Украине впервые испытают реальную стену дронов против 'Шахедов' и КАБов, - аналитики

Французский стартап готовит первое боевое применение роя дронов, который должен защитить ТЭЦ от удара "Шахедов".

В Украине в реальных боевых условиях протестируют систему DWS-1 от французского стартапа Atreyd, представляющую собой "стену дронов". Сначала ее применят против "Шахедов", а затем и против КАБов, пишет Defence Express.

В Украину уже отправили одну из систем Atreyd и планируют развернуть ее в течение текущего месяца. Издание процитировало одного из представителей компании, который в комментарии Business Insider назвал систему предназначенной для противодействия дальнобойным ударным дронам. Она, по его словам, должна создать своеобразное "минное поле из летающих беспилотников".

Аналитики пишут, что компания официально не называла конкретное название систему. В то же время они идентифицировать ее среди продукции, представленной на официальном сайте компании - это Drone Wall System (DWS-1). Система состоит из 200 единиц FPV-дронов-перехватчиков и в первую очередь позиционируется как решение против КАБов.

Видео дня

Об этой системе также говорят, как об уникальной в своем роде. При этом в Украине должно состояться ее первое боевое применение. Atreyd планирует использовать систему для защиты критической инфраструктуры от ударных дронов.

А если DWS-1 окажется эффективной против "Шахедов", то ее будут эксплуатировать уже неподалеку для линии фронта. Там она должна показать свою способность перехватывать российские планирующие авиабомбы. Авторы отметили, что Atreyd стала одной из трех компаний, которые в рамках конкурса от НАТО предложили самые эффективные решения противодействия российским КАБам.

В Atreyd, пишут авторы, считают свою "стену дронов" "последним уровнем обороны" против воздушных угроз, таких как ударные дроны или КАБы. Фактически речь идет о комплексе из FPV-дронов, а также системы обнаружения и наведения. Дроны, вооруженные взрывчаткой будут взлетать со стартовой площадки и создавать "завесу" в небе.

Созданная Atreyd система получила искусственный интеллект, чтобы лучше поражать цели с учетом их траектории. Она может работать в условиях отсутствия сигнала GPS, а для эффективной работы в Украине, где активно применяются средства РЭБ и т.д., система имеет 3D-карту своей зоны ответственности, а также комплекс идентификации "свой-чужой".

"При необходимости, система от Atreyd может работать полностью автономно - вплоть до того, что один оператор без специальной подготовки при условии проведения обучения может управлять 100 дронами", - говорится в статье.

Дроны запрограммированы на работу на высоте в нескольких тысяч километров, если какой-то из дронов не будет участвовать в нейтрализации угрозы, то он может вернуться обратно. Стоимость одного FPV-дрона, входящего в систему, оценивается в несколько тысяч долларов.

"В Atreyd заявляют, что они уже успешно протестировали свою систему, впрочем, реальное боевое испытание ее ждет уже в Украине - и по сути речь идет о том, что наши военные действительно первыми в мире в сложных условиях поля боя смогут проверить, а действительно ли один оператор может одновременно работать с сотней дронов", - добавили авторы.

Противодействие "Шахедам" - больше новостей

Как писал УНИАН, в Украине запустили в серийное производство украинский перехватчик дронов. Производство перехватчика под названием Octopus развернут более десятка компаний. При этом технология разработана в Украине.

Военный эксперт Павел Нарожный уточнил, что в Украине существует несколько технологий перехватчиков дронов, и Octopus это только один из них. В то же время, по его оценке, производители должны выпускать около 1 тысячи перехватчиков в день, чтобы повысить их эффективность.

Вас также могут заинтересовать новости: